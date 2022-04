Joe Exotic en ex vechten over scheiding

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na een huwelijk van ruim vier jaar heeft Joe Exotic de scheiding aangevraagd, omdat zijn huwelijk met Dillon Passage ’onherstelbaar gebroken’ zou zijn. Maar ook deze breuk verloopt niet zoals hij had gehoopt. De Tiger King-ster stelt dat zijn ex niet mee wil werken en zelfs onvindbaar is, maar volgens Passage klopt daar niets van. Sterker nog, hij zegt dat juist hij degene is die in eerste instantie wilde scheiden.