’Jumbo’: bizarre film met universeel verhaal

Het gegeven van Jumbo, het debuut van de Belgische cineaste Zoé Wittock, is nogal bizar. Toch is het onderliggende verhaal universeel. Haar film draait om liefde en om acceptatie. Want eerst moet Jeanne zichzelf toestaan om te voelen wat ze voelt. En daarna moet zij het ook nog aan haar moeder vertellen...

Wittock brengt intussen de (ingebeelde) vrijage van vrouw en machine sensueel in beeld, al wekt de absurditeit van de situatie soms ook de lachlust op. Aan Noémie Merlant is het dan te danken dat we met haar personage kunnen meevoelen, hoe schetsmatig de karakters in deze film verder ook blijven.

✭✭✭