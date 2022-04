Prins Harry vond het ’geweldig’ om oma Elizabeth weer te zien

De prins ging donderdag samen met zijn vrouw Meghan langs bij de koningin op Windsor Castle. Voor Meghan was het de eerste keer sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020 dat ze in Engeland was. Harry was afgelopen zomer in Londen voor de onthulling van een beeld van zijn moeder Diana.

De Sussexes reisden via Engeland naar Nederland voor de door Harry bedachte Invictus Games. Volgens de prins hebben ze het veel met zijn oma gehad over het sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewonde militairen. „Ze had veel boodschappen voor het Britse team. Die heb ik al bijna allemaal kunnen doorgeven”, aldus Harry. „Ik weet zeker dat ze hier had willen zijn als dat mogelijk was.”

De Invictus Games in Den Haag duren nog tot en met vrijdag. Meghan reist naar verluidt eerder terug naar de Verenigde Staten.