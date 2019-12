Bekritiseerde romcom met Emilia Clarke toch hoge opbrengst

Hoewel filmcritici niet zo te spreken waren over het verhaal en vooral het einde van de film, deed hij het toch goed. Last Christmas ging zes weken geleden in première en bleef wereldwijd een van de best bezochte films.

De film, die werd geïnspireerd door de muziek van George Michael en Wham!, vertelt het verhaal van een ongelukkige vrouw wier leven een andere wending krijgt wanneer ze een leuke nieuwe man ontmoet. Emilia Clarke en Henry Golding vertolken de hoofdrollen.