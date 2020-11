Wie ben ik? keert terug mét Caroline Tensen

Wie ben ik? was met Caroline Tensen en teamcaptains André van Duin en Ron Brandsteder een van de grote kijkcijferhits van RTL. In de quiz moeten twee teams van BN’ers raden wie of wat ze zijn.

Het programma werd later nog gepresenteerd door Tooske Ragas en Wendy van Dijk, maar het succes van de eerste paar reeksen werd nooit geëvenaard. Het is de bedoeling dat Ruben Nicolai en Tijl Beckand terugkeren als teampcaptains. Zij vervulden deze functies ook in eerdere reeksen.

RTL kon maandagavond nog niet zeggen of André van Duin en Ron Brandsteder ook aan de nieuwe afleveringen zullen meewerken. Het is niet bekend wanneer de nieuwe reeks van start gaat.