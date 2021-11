Mel Gibson gaat vijfde deel Lethal Weapon regisseren

Gibson eerde de in juli overleden Lethal Weapon-regisseur Richard Donner, die verantwoordelijk was voor alle voorgaande films. „Hij was een gigant, fantastisch in zijn werk. Hij heeft me zijn zegen gegeven om de aankomende film voor mijn rekening te nemen toen hij nog bezig was met het script. Hij zei: „Luister jongen, als ik er niet meer ben ga jij het doen, want dat kun je.” Ik dacht eerst dat hij maar wat kletste maar hij meende het. En toen overleed hij inderdaad. Voor zijn dood heeft hij zijn vrouw en de producent nog gezegd dat hij wilde dat ik het ging doen, dus dat doe ik.”

Een insider liet weten dat Gibson ook als acteur actief zal zijn in de rol die hij al eerder speelde, maar dan met een komische twist. Of Danny Glover, die Gibsons belangrijkste tegenspeler was, weer van de partij is is nog niet bekend.

De eerste Lethal Weapon-film kwam uit in 1987 en werd genomineerd voor een Oscar voor ’Best Sound’. De vervolgfilm verscheen in 1989, waarbij Joe Pesci aan de cast werd toegevoegd. De derde editie was financieel de grootste klapper met miljoenen euro’s aan winst, waarna in 1998 het vierde deel uitkwam.