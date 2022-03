Jeugddramaserie SpangaS stopt na vijftien jaar

In het programma wordt aandacht besteed aan thema’s zoals pesten, armoede, rouw en lhbti-kwesties. Volgens Suzanne Kunzeler, genremanager drama op NPO 3, wordt het tijd om de boodschap op een andere manier aan het jonge publiek over te brengen. „Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen spiegelen aan anderen en zo in contact komen met onderwerpen die ze aan het denken zetten. Tegelijkertijd zien we dat het kijkgedrag van kinderen in de afgelopen vijftien jaar sterk veranderd is, daarom verkennen we nu met elkaar andere wegen naar een actueel en maatschappelijk betrokken kinderprogramma.”

In totaal zijn er ruim 2500 afleveringen, twee spin-offs, twee speelfilms en een podcastserie gemaakt over het bekende jeugdprogramma. Tot aan de laatste uitzending op 28 april kunnen kijkers de avonturen van de personages uit de serie nog iedere dag volgen op de onlinekanalen van SpangaS. Ook wordt er door middel van video’s teruggeblikt op de afgelopen vijftien jaar en alle boodschappen die in de serie aan jongeren werden overgebracht.

Op donderdag 17 maart is er nog een bonusaflevering van de podcast De kleine Pauze met Tom en Thorn, waarin acteurs Tom van Kessel en Thorn de Vries vragen van kijkers over het nieuws dat SpangaS gaat stoppen beantwoorden.