Kristin Davis herkent zich niet in SATC-personage Charlotte

„In de essentie is onze persoonlijkheid hetzelfde, want hoe kan dat na 25 jaar niet zo zijn”, begint Davis haar verhaal. Toch heeft de actrice een „heel andere levensstijl” dan haar personage. „Ik ben niet getrouwd. Ik ben nooit getrouwd geweest. Het is niet mijn ding. Ik was er nooit op gefocust en ben er niet mee bezig geweest”, zegt ze.

Recent kwam het tweede seizoen van de spin-off And just like that... uit, maar Davis speelde de rol van Charlotte zo’n 25 jaar geleden al in de originele serie en bijbehorende films.

In de serie zijn de huwelijken van Charlotte - eerst met Trey MacDougal en uiteindelijk met Harry Goldenblatt - juist een heel belangrijk onderwerp. „Ik weet het, en dat kostte wat acteerwerk, kan ik je vertellen”, zegt Davis lachend. Ondanks het feit dat Charlotte en Trey niet samen eindigen, was dat huwelijk een van Davis’ favoriete momenten uit de serie. „Ik ben niet echt een huwelijkstype, maar Charlotte vond het geweldig. En ik dus ook.”