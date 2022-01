Dochter (6) Robert Doornbos met spoed opgenomen: ’Ze was totaal uitgedroogd’

„Ze was totaal uitgedroogd binnen enkele uren, waardoor ze in een voorstadia zat van een shock. Dit kan heel ernstig zijn”, legt Doornbos uit. „We zijn enorm geschrokken en moeten het nog een plekje geven dat Jada ons weer bijna werd afgenomen.” Inmiddels is zijn dochter stabiel en aan het herstellen. „Jada heeft een engeltje op haar schouder en is zelf zo krachtig.”

In 2018 werd bij Jada een grote tumor met uitzaaiingen ontdekt. In februari 2019 lieten Doornbos en Bles weten dat het meisje kankervrij was verklaard.