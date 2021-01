Samantha Markle schrijft in memoires over Meghan

Het boek belooft ’verborgen waarheden over haar familie te onthullen’. In het boek schrijft de 56-jarige halfzus van de hertogin van Sussex onder meer over haar band met Meghan, met wie ze een moeizame relatie heeft. Ze hebben al jaren geen contact meer met elkaar.

Samantha liet zich de afgelopen jaren wel meerdere malen zeer negatief uit over de hertogin van Sussex. Zo beschuldigde zij Meghan er eens van alles te doen voor status en vindt ze dat Meghan hun vader Thomas Markle in de steek heeft gelaten. Ook hij liet zich via de media vaak erg negatief uit over Meghan.