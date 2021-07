Backstreet Boy AJ McLean: ik ben 100% Team Britney

„Ik kan je zeggen dat ik veel voor haar bid en aan haar denk. Ik ben 100% Team Britney. In het verleden had ik nog wel gevoelens van empathie voor haar familie, omdat het destijds ook echt niet goed ging met Britney en het leek of ze door haar familie werd opgevangen. Maar nadat ik haar tijdens de zitting op 23 juni heb horen spreken kan ik niet anders concluderen dan dat deze situatie krankzinnig is. Het is schandalig wat haar wordt aangedaan. Als vader van twee jonge dochters kan ik er al helemaal niet bij dat ze verplicht een spiraaltje moet dragen en dat die van haar vader niet verwijderd mag worden. Dat is gewoon fysieke mishandeling”, aldus AJ.

Hij vervolgt: „Britney is zo’n ontzettend lieve schat, ze woont bij mij om de hoek. Ik kom haar regelmatig tegen bij het shoppingcenter dat hier vlakbij ligt, al spreek ik dan niet met haar omdat ze altijd omringd wordt door een bodyguard en chauffeur. Ze wordt helemaal afgeschermd en kan niks zelf doen, niet eens even een praatje met iemand maken die ze tegen komt. Wat ook weer niet heel verrassend is, aangezien ze niet eens een dokter kan zien wanneer ze dat wil. Het is echt hartverscheurend om te zien.”

McLean is ook boos om het feit dat Britney geen contact mag hebben met de mensen met wie ze in een kliniek zat. De zanger verbleef zelf meerdere malen in afkickklinieken vanwege overmatig drank-en drugsgebruik en benadrukt hoe belangrijk het is om close te blijven met je groep. „Het is zo’n bullshit dat dat niet zou mogen. Juist de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij kunnen je blijven steunen en overeind houden, dat heb ik zelf ervaren. Zonder mijn groep zou ik veel meer moeite hebben om nuchter te blijven, dat is het mooie van de band die je met elkaar krijgt. Je bent er voor elkaar door dik en dun. Ik kan dit gesprek eigenlijk maar op één manier afsluiten: Free Britney. Want dat is wat er moet gebeuren.”