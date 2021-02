Eloise trekt zich niets aan van negatieve reacties

„Vroeger wilde ik door iedereen gemogen worden. Nu heb ik de mening van anderen totaal losgelaten”, vertelt de ’gravinfluencer’ in de podcast FOMOFIEL van Club Next die maandagmiddag verschijnt. „Sinds mijn eigen Instagram-account, doen negatieve berichten me helemaal niks meer.”

Hoewel Eloise haar volgers graag op de hoogte houdt van haar leven, houdt ze haar liefdesleven bewust geheim. „Ik heb één keer in een interview gezegd dat ik met iemand ging. Een dag later maakte ik het uit. Dat fragment over mijn dateleven wordt nog steeds gebruikt en kwam zelfs voorbij in De slimste mens. Sindsdien deel ik er niks meer over, er ligt te veel druk op.”