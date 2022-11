MAFS-Chantal: ’Ik ben helemaal verliefd, tot over mijn oren’

„Ik ben helemaal verliefd, tot over mijn oren”, vertelt een stralende Chantal. „Ik had het nooit verwacht! En als je het niet meer verwacht en niet meer wil, dan gebeurt het gewoon en komt het op je pad. Het is héél erg leuk.”

De nieuwe liefde van Chantal komt net als zij uit Den Haag. Maar de realityster wil hem voorlopig niet met de wereld delen. „Uiteindelijk wel, maar niet in het begin nu het nog zo pril is.”

Ze kiest er dan ook bewust voor om haar nieuwe ’prille liefde’ niet op sociale media te laten zien. „Dat is niet leuk in het begin. Maar we hebben het heel leuk.”