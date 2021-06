Elton John: ’Overheid vertelt iedere dag leugens’

Sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, kunnen Britse muzikanten niet langer even zonder visum van land naar land reizen. De regering stelt dat zij aan 17 van de 27 EU-landen een kort bezoek mogen brengen, maar daarbij wordt volgens entertainmentvakbond Bectu geen rekening gehouden met de bureaucratische regels binnen het betreffende land zelf.

Elton bestempelt de informatie van de overheid dan ook als leugens. „Het is een nachtmerrie. Voor jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan is het verschrikkelijk”, zegt de zanger tegen The Observer. „De overheid bestaat uit cultuurbarbaren. We zijn gewend dat regeringen - zeker de Britse - ons iedere dag leugens vertellen en dat vind ik niet oké.”

Bij het grof vuil gezet

Ook de manier waarop de Britse regering met de Britse gezondheidsdienst NHS is omgegaan, kan volgens de zanger niet door de beugel. „Na wat al die mensen tijdens corona hebben gedaan, kregen ze 1 procent salarisverhoging. Ik vind dat buitengewoon opmerkelijk. Ik kan daar niet mee leven, het maakt me zo boos.”

Daarnaast werden er volgens Elton ook geen voorzieningen voor de entertainmentindustrie getroffen. „Niet alleen voor de muzikanten, acteurs en regisseurs, maar ook niet voor de crews, de dansers en de mensen die naar Europa gaan om hun geld te verdienen. Mensen zoals ik kunnen het zich veroorloven om naar Europa te gaan omdat anderen onze papieren regelen, maar wat me gek maakt is dat de entertainmentindustrie 111 miljard pond per jaar binnenbrengt in dit land en wij gewoon bij het grof vuil worden gezet.