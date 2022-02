Rolf Sanchez sluit deelname Songfestival niet uit: ’Zeg nooit nooit’

Premium Sterren

Rolf Sanchez kreeg miljoenenclaim na veroorzaken auto-ongeluk

Hoewel het woensdag eerst de beurt is aan Richard Groenendijk om in Rooijakkers over de vloer het achterste van zijn tong te laten zien, is het een onthulling van Rolf Sanchez, die pas volgende week aan de beurt is, die de aandacht trekt.