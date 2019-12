’Verdwenen madam Epstein onderhandelt over tv-interview’

De prins was een vriend van Epstein en zou via hem en Maxwell relaties met minderjarige meisje hebben gehad. Een van hen, de Amerikaanse Virginia Giuffre, stelt dat ze als 17-jarige bij Epstein en Maxwell was en dat die haar dwongen seks met hun huisvriend prins Andrew te hebben.

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn vriendschap met Epstein. Die werd al in 2008 in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van jonge meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen en waar Maxwell mogelijk bij betrokken was.

Zij is dochter van de mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Maxwell was jarenlang de vriendin van Epstein. Ze was ook zijn vertrouwelinge die contacten met prominenten warm hield. Ze verdween kort na Epsteins zelfmoord spoorloos uit een afgelegen woning aan zee ten noorden van Boston.