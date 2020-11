Ik vertrek: Versailles voor een prikkie

Aadje (links) en Richard zijn de gedroomde opvolgers van Frank en Rogier. Ⓒ foto AVROTROS

Het is een luxe, maar het was lastig kiezen tussen Ik vertrek en The voice of Holland vrijdagavond. De kijkers van Ik vertrek hebben echter prijs geschoten met het leukste homostel van Nederland: Aadje en Richard. Rogier en Frank, move over!