Veronica Inside eert Nederlandse artiesten

Wilfred Genee, presentator van Veronica Inside: „Ik ben een groot fan van het Nederlandse product. Veel Nederlandse artiesten krijgen al een podium in onze show, maar we willen iets extra’s doen. Van Nederlandse legendes tot hedendaagse artiesten. Denk aan Golden Earring, John de Bever, André Hazes, Rob de Nijs, Doe Maar en De Dijk: het komt allemaal voorbij in onze speciale Top 50. We gaan er alles aan doen om Nederlandse artiesten te helpen, ze verdienen het.”

Genee, zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans maken eenmalig een extra lange, vijf uur durende show op maandag 27 april van 13.00 uur tot 18.00 uur.