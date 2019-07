Prinsessen zien Leeuwinnen verliezen

De koning stapte vlak voor de aftrap de eretribune van het Parc OL in Lyon op. Het is de eerste keer dat Willem-Alexander zich dit toernooi laat zien. Geheel in stijl met een oranje sjaaltje om werden hij en de prinsesjes op de tribune gespot. Koningin Máxima is niet aanwezig en ook prinses Alexia is thuisgebleven.

De afvaardiging van het koninklijk huis zit op de tribune naast KNVB-voorzitter Michael van Praag. Verder zijn onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, de Franse president Emmanuel Macron en topvoetballer Kylian Mbappé aanwezig.

Om vijf uur trapte Nederland tegen Amerika af voor de finale van het WK. De Leeuwinnen verloren met 2-0.