Wie is de Mol 2023: ’Makers hebben meer hun best gedaan dit seizoen’

De locatie van de live ontknoping was Paleis Soestdijk in Baarn, nadat het evenement meermaals in het Amsterdamse Vondelpark was gehouden. Het was de eerste keer sinds 2019 weer met drommen publiek. Nederland ging in 2020 op slot, toen de dranghekken al waren geplaatst in het Vondelpark voor de live finale, die in het water viel. Vorig jaar was er een editie op kleine schaal: in de Rode Hoed in Amsterdam met een beperkt publiek (op uitnodiging).

Vanaf het station in Baarn werden zaterdag pendelbussen ingezet, die hordes fans vervoerden naar het voormalig koninklijk onderkomen. Tijdens het korte tripje werden nog even de laatste punten ingezet in de WidM-app. Is het nu Jurre, of toch Daniël? Ranomi? Iedereen zat in zijn eigen ’tunnel’.

Thermokleding

Bart Dam (23) uit Eindhoven toog met acht mede-Molloten naar paleis Soestdijk. ’Vergeet je thermokleding niet’ luidde de instructie voor het evenement want de fans volgden de finale-aflevering buiten. Dam bemachtigde een golden ticket, daarmee stond hij vooraan en kon op de foto met afvallers van dit seizoen.

Hij kijkt met ’gemengde gevoelens’ terug op dit seizoen. „Wat de opdrachten betreft zag ik een sterke verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren. Zoals die bij de staalfabriek van het vissersdorp Saldanha in de tweede aflevering, die was sterk. Maar soms vielen de makers terug op zwakke opdrachten. Zoals wanneer de kandidaten snel moesten beslissen of ze voor jokers of geld zouden gaan, dat hebben we al te vaak gezien.”

Fanatiek

Over het deelnemersveld is hij goed te spreken. „Het was echt een leuke groep, best fanatiek maar ze waren niet te veel aan het nep-Mollen. Ik ging ervan uit dat Daniël zou winnen en dat Jurre de Mol was. Dat dat ons al een tijdje duidelijk was, vind ik helemaal niet erg. Het is prima als de Molacties zichtbaar zijn. Beter dan een totaal onverwachte Mol waarbij het je duizelt tijdens de finale en snel wordt getoond wat je allemaal hebt gemist en jezelf maar blijft afvragen: hoe heb ik dit allemaal niet kunnen zien?”

Zijn favoriete seizoenen waren die met Karel van de Graaf als presentator. „Ik heb niks tegen Rik van de Westelaken, maar met Karel was er toch een hele andere sfeer en stijl. Hij presenteerde het zo strak en mysterieus. Ook was Wie is de Mol? toen meer een reisprogramma waarbij telefoons en soms ook bagage moest worden ingeleverd.”

Sfeer

De Wie is de Mol?-expert van De Telegraaf, Max van den Broek, was ook aanwezig bij de live ontknoping. Hij vond het 23e seizoen qua opdrachten interessanter dan eerdere seizoenen. „Je merkt dat de makers van Wie is de Mol? hebben afgekeken bij onze zuiderburen qua opdrachten en ook wel qua sfeer op sommige momenten. Onze zuiderburen staan bekend om hun supergelaagde, maar toffe opdrachten terwijl het in de Nederlandse variant de laatste jaren steeds minder was, omdat het meer een familieprogramma werd.”

Legt uit: „Dat hebben ze gedaan omdat ze natuurlijk ook een jongere doelgroep willen aanspreken, daarom hebben ze het programma van de donderdag naar de zaterdag gehaald. Dat is leuk voor het hele gezin, maar niet pers se voor de die hard-Molloten omdat het spel dan veel simplistischer wordt met minder ingewikkelde opdrachten. Je ziet dat ze nu meer hun best hebben gedaan.”

Zuid-Afrika

Met tien prominenten werd begonnen aan het spel in Zuid-Afrika: Nabil Aoulad Ayad, Annick Boer, Froukje de Both, Jurre Geluk, Sarah Janneh, Anke de Jong, Sander de Kramer, Ranomi Kromowidjojo, Soy Kroon en Daniël Verlaan. De finalisten wilden alle drie de Mol zijn.