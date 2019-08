Camila Cabello was doodsbang voor Assepoester

„Het voelde alsof God dit voor mij gemaakt had”, vertelt de 22-jarige zangeres aan Variety. „Ik kon het niet weigeren. Het is een droom. Maar ook doodeng.” Ook de acteerlessen vond Cabello erg spannend.

„Tijdens mijn eerst les dacht ik: ’Wat doe ik hier?! Dit is zo eng’. Maar mijn coach, Anthony Meindl, leerde me dat je jezelf moet overgeven en luisteren in plaats van in je hoofd te blijven zitten. Dat is de enige techniek die hij heeft, het is zo simpel.”

Toch vond ze het erg moeilijk om te stoppen met alles te analyseren en overal over na te denken. „Je moet letterlijk gewoon luisteren en je lichaam laten reageren. Er zijn zoveel verschillende emoties. Ik ben boos, teleurgesteld, bang. Je kunt dat niet acteren. Mijn grote probleem is dat ik overal over na wil denken, dat maakt alles minder leuk.”