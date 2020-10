Netflix wil dat Chadwick Boseman postuum een Oscar wint

Boseman verdient volgens de streamingdienst het beeldje voor zijn rol in de aankomende film Ma Rainey’s Black Bottom, die in december verschijnt op Netflix. De streamingdienst gaat zich er ook voor inzetten dat Viola Davis, die ook te zien is in de film, kans maakt op de Oscar voor beste actrice.

De Oscars worden volgend jaar op 25 april uitgereikt, vanwege de coronacrisis een paar maanden later dan normaal. Het is nog niet bekend wanneer de nominaties worden aangekondigd.