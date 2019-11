Het Sinterklaasjournaal is weer op tv

De goedheiligman komt zaterdag aan in ons land. Dit keer is de landelijke intocht in Apeldoorn. Aangezien het Apeldoorns Kanaal te klein is voor Pakjesboot 12, moet Sint het laatste deel van de reis op een andere manier afleggen. Een woordvoerder van de gemeente wil niet bevestigen dat dat per trein zal zijn, maar de aankomst is wel op het Stationsplein. „Sinterklaas weet overal een oplossing voor te vinden”, weet de zegsman.

Sinds 2014 is de NTR bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen. Vorig jaar, in Zaandijk en de Zaanse Schans, had Sinterklaas wel gezelschap van een paar donkere pieten. Het verhaal was dat de pieten steeds meer roet op hun gezicht kregen, en dus zwarter werden, naarmate ze vaker door de schoorsteen waren gegaan. Over de verhaallijn van dit jaar wil de NTR zoals gebruikelijk nog niks kwijt.