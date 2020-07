Jennifer Lopez en Alex zetten villa in Malibu te koop voor 7,5 miljoen euro

In eerste instantie huurden Jennifer en Alex de bekende Amerikaanse binnenhuisarchitect Joanna Gaines in om het huis te verbouwen. Hoewel Gaines en haar man Chip normaal gesproken alleen klussen aannemen in de buurt bij hun ranch in Waco, Texas, maakten ze voor J.Lo en ARod een uitzondering. Ze vlogen naar Malibu om plannen te maken voor de verbouwing en al snel werd de deal beklonken. Naast de verbouwing zouden er ook opnames gemaakt worden voor de nieuwe tv-zender van Joanna en Chip, die oorspronkelijk dit najaar gelanceerd zou worden.

Vanwege het coronavirus werd er een streep gezet door alle gemaakte plannen en besloten Lopez en Rodriguez de villa van de hand te doen. Dakloos wordt het stel niet, want ze bezitten huizen in onder meer New York, Bel-Air, Florida en The Hamptons.