Aretha Franklin uitgeroepen tot beste zangeres ooit

Rolling Stone omschrijft Franklins zangkunsten als „het meest magnifieke geluid dat Amerika ooit heeft voortgebracht.” De in 2018 overleden Queen of Soul scoorde enorme hits als Respect en Think.

Whitney Houston wist een plekje op de tweede plaats te bemachtigen. De derde plaats is voor Sam Cooke. Uit recenter tijden halen ook Mariah Carey (vijfde) en Beyoncé (acht) de top tien. Opmerkelijk genoeg ontbreekt Celine Dion in de lijst, iets wat voor veel fans onbegrijpelijk is.

Rolling Stone maakte in 2008 voor het eerst een lijst van de beste zangers aller tijden. Ook toen stond Franklin helemaal bovenaan. Ray Charles en Elvis Presley stonden toen op de tweede en derde plek.