Fans Monica Geuze verbijsterd om goodiebox

In een aankondigingsvideo – waar de mogelijkheid om te reageren is uitgeschakeld – laat Monica weten dat de box 69,99 euro kost, maar dat de inhoud ervan een totaalwaarde heeft van meer dan 300 euro. ’Dikke neus’, denken veel van haar fans.

Zo vertelt Daniëlle van het YouTube-kanaal Make Me Blush in een zogeheten ’unboxing-video’: „Ik ben niet overdonderd enthousiast, of zo. Ik zag al een beetje wat van die producten voorbijkomen op Instagram en toen dacht ik: hmm, ik ben benieuwd wat er nog méér in zit. Maar, ja. De box heb ik voor 70 euro besteld en het zou een waarde moeten hebben van ruim 300 euro. Maar ik vind niet alle producten even leuk of spannend. Ik vind alle etenswaren wel oké, maar niet dat ik denk: wauw, superleuk!”

Ook vlogster Rebecca Denise vraagt zich in haar video hardop af of ze er goed aan heeft gedaan om geld aan de goodiebox te spenderen. „Vind ik het 70 euro waard? Nee, dat denk ik niet.” Ook de reacties onder haar video liegen er niet om. „Vind de box eerlijk gezegd erg tegenvallen. Het zijn niet de favoriete items van Monica. Het waren allemaal gesponsorde producten. Voel me een beetje in de maling genomen.”

Maar wat krijgen de fans voor die 69,99? Op de website van The Boxing Club, waar de dozen te bestellen zijn, staat:

We vertellen niet precies welke producten je in de box vindt, dan wordt het unboxen straks alleen maar leuker natuurlijk... Maar om je alvast een tipje van de sluier op te lichten:

De prachtige kimono die Monica op de foto draagt zit in de box.

Evenals een ketting van Monica’s eigen merk meauxmeaux.

Een zonnebril van het Antwerpse merk Komono.

3 maanden gratis bingen met Videoland

Chocola van Johnny Doodle, speciaal voor Monica gemaakt

En het eenmalige Monica Geuze magazine, met nieuws en verhalen over en door Monica.

Marlous zegt in een YouTube-video ’heel, heel erg teleurgesteld’ te zijn. „Kijk, ik snap heus wel dat ze er niet iets van Chanel, Gucci of weet ik veel wat erin stopt, maar doe dan in ieder geval een geurtje.” Mede-vlogger Mark vult aan: „Als ik het zou moeten waarderen, dan denk ik dat dit alles bij elkaar 20 euro kost. Ik vind dit 20 euro waard. Je hebt 50 euro gedoneerd. Dit is gewoon: wat ligt er nog achterin het magazijn waar we toch van af moeten? En dat verkopen we voor veel te veel.”

Aan Shownieuws laat Monica Geuze weten trots te zijn op de inhoud van haar box: „Wij hebben erg ons best gedaan om er een leuke box van te maken en vinden ook dat dat goed gelukt is. Aangezien het de eerste editie van de box was, was het voor ons heel spannend en een uitdaging er iets tofs van te maken. De reacties die ik krijg zijn gelukkig overwegend positief, maar helaas kun je niet altijd iedereen tevreden stellen en zijn er ook mensen minder positief. Het is uiteraard de intentie geweest om iedereen blij te maken met de box. Zelf ben ik blij en trots dat ik naast de box, ook een eigen magazine mocht maken dat in de box zit.”