Bond-schurk Rami Malek: ’Royals genoten van No Time To Die’

Het 25e deel in de succesreeks beleefde de wereldpremière in de Londense Royal Albert Hall in bijzijn van prins William, Catherine, prins Charles en Camilla. „Het voelde alsof het oude vrienden waren”, vertelt Malek over de ontmoeting met de Windsors.

Malek zat achter prins William die in de koninklijke loge was neergezet. „Ik kon de hele film door zijn reacties monitoren”, aldus de acteur die in de Queen-biopic Bohemian Rhapsody in de huid van Freddie Mercury kroop.

„Je kunt heel veel opmaken uit iemand lichaamstaal. Ik denk dat hij en alle royals de film geweldig vonden. Dat gevoel kreeg ik in elk geval.”

No Time To Die is in Nederland al een hit; de film trok binnen vier dagen 300.000 bezoekers.