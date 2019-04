Lotti Moss onzeker door zus Kate

Het 20-jarige model krijgt sinds ze aan de slag is als model te horen dat ze dit werk alleen maar kan doen vanwege haar zus. Ze krijgt deze kritiek zelfs zo vaak dat Lotti Moss het zelf begint te geloven, ondanks dat ze zich al ruimschoots heeft bewezen.

Weinig zelfvertrouwen

„Ik heb momenten dat ik denk dat ik niet knap genoeg ben en ik hier alleen maar ben vanwege Kate. Maar ik doe mijn werk goed. Het modellenbureau heeft me gezegd dat het niet uitmaakt wiens zus je bent, je moet gewoon een goed model zijn en dat ben ik.”, vertelt ze aan Grazia.

In het verleden kampte Lotti met een erg laag zelfbeeld, maar sinds ze is gestopt als catwalkmodel, is ze gelukkiger dan ooit. „Ik keek om me heen en vond iedereen knapper en dunner. Ik heb weinig zelfvertrouwen en ik moet positiever denken. Dat is de boodschap die nu probeer te verspreiden. Heb vertrouwen in jezelf en heb plezier.”