Rapper Typhoon en vriendin zijn verloofd

De twee leerden elkaar twee jaar geleden kennen tijdens een verjaardagsetentje van gezamenlijke vriend Dotan. Voor Glenn was het gelijk raak. „Ik was niet op zoek die avond, maar toen ik Marie zag was ik overdonderd door zo’n ... fel brandend licht.”

Het was net als in de film, blikt de rapper terug. „Iedereen op het feest verdween in een donkere schaduw en zij lichtte op tussen de mensen. Ik zag haar hart schijnen.” De twee hebben de hele avond zitten praten en vergaten zelfs te eten. „Op een gegeven moment ben ik teruggegaan naar mijn tafel omdat ik dat van mezelf moest doen, om haar even los te laten. Cool it down, cool it down, dacht ik, niet al té gretig, Glenn. Ik had honger, maar het eten was intussen weg. Toen kwam Marie naar mijn tafel gelopen met een bord vol restjes. Ik herinner me niet meer wat erop lag, vast niet veel soeps, maar het feit dat ze daar stond met dat bordje ... Op dat moment werd ik verliefd.”

Hangen

Ook Marie voelde een klik. „De herkenning en het vertrouwde gevoel waren er voor mij meteen, maar ik had geen idee dat Glenn het zo intens beleefde. Na die avond hebben we elkaar twee weken niet gezien, tot ik een berichtje kreeg waarin Glenn vroeg of we een keertje konden hangen. Ik dacht: hangen? Wat betekent dat? Eigenlijk dacht ik: kon je niets leukers verzinnen?”

Die date kwam er en nog steeds zit het helemaal goed tussen de twee, vertelt Glenn. „We zijn allebei intuïtief, gevoelig, en staan op een bizar verwante wijze in het leven. Voor mij is het woord voor onze liefde: logisch.”