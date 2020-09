Jamie Oliver: ’Mijn vrouw is gek dat ze nog een 6e kind wil’

Jamie Oliver en zijn vrouw Jools hebben samen vijf kinderen. Dochters Poppy (18), Daisy, (17), Petal (11) en zoons Buddy (9) en River (4). Onlangs onthulde Jools in een interview dat ze al langer nog een kindje willen, maar dat zij sindsdien drie miskramen heeft gehad. „Ik wil het dus wel, maar ik moet mentaal checken of dat een goed idee is. Ook fysiek, want ik ben 45, bijna 46. Dus het is een beetje riskant.”

Jamie Oliver, Jools Oliver en hun vijf kinderen in 2016, vlak na de geboorte van baby River Ⓒ Getty Images

Jamie Oliver reageerde in de podcast desgevraagd op haar kinderwens: „Jools, ze is letterlijk gestoord en wil er nog één. Het is absoluut interessant om over na te denken, maar het is vooral haar ding. Het is alles waar zij ooit van heeft gedroomd en dat is wat haar oprecht gelukkig maakt. Ze houdt ervan een moeder te zijn en daar ben ik haar dankbaar voor. Maar ik denk wel dat we op ons 45e wel een beetje tegen de grens aanzitten.”

Jools gaf in het eerdere interview al aan dat Jamie niet echt enthousiast is over het idee van een zesde kind. Voor haarzelf twijfelt ze nog. „Ik heb niet lang meer, misschien nog een jaar en dan zal ik dat hoofdstuk echt afsluiten.” Ze laat weten dat ze momenteel ook meer dan gelukkig is. „Maar gewoon zo’n kleine baby, het is verschrikkelijk om zo erg naar iets te verlangen en je kan er niets aan doen.”