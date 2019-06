Joling zingt alweer Hazes

Holland Zingt Hazes is een jaarlijks terugkerende concertreeks waarbij de hits van André Hazes centraal staan. Het concept heeft de afgelopen zeven edities in totaal al bijna 500.000 bezoekers getrokken.

Gerard Joling scoorde in 2007 een hit met de single Blijf bij mij, een postuum duet met André Hazes die in 2004 is overleden. De solo-uitvoering van André Hazes bereikte in 1988 de Tipparade. Destijds werd het nummer op single uitgebracht onder de titel Blijf Maar Hier, terwijl het wel onder de titel Blijf Bij Mij op het album Liefde, Leven, Geven stond.