Wendy over Erland: ’Ik was mijn houvast kwijt’

En deze moeilijke periode is Wendy niet in de koude kleren gaan zitten, zo schrijft ze in haar eigen blad. „Het is een rare tijd geweest, er is zoveel gezegd, zoveel geschreven. Nu merk ik dat de tijd heelt, dat alles goed komt, tot rust komt, zowel in werk als privé.”

De presentatrice maakte in januari bekend dat ze van RTL naar SBS overstapt. Naar eigen zeggen merkt ze dat zin heeft gekregen in nieuw avontuur. „Maar het is even zwaar geweest. (...) Dit is mijn moment om opnieuw te beginnen. Terug bij de zender waar ik ben begonnen.”