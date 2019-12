Connie Witteman houdt dagtaak over aan Instagramsucces

„Ik beantwoord alle berichtjes: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds twee uur. Dus in totaal zes uur, dat is best wel veel”, bekent Connie in gesprek met BuzzE. „Het is bijna een dagtaak ja, maar ik doe het toch. Het geeft mij heel veel vreugde, zeker omdat je ook een band met je Insta-vrienden creëert.”

Bekijk ook: Gordon en Connie Witteman begraven strijdbijl

Op haar 68e heeft Connie online dus helemaal haar draai gevonden. Als influencer deelt ze vaak grappige video’s maar vooral ook een inkijkje in haar leven en plaatst daar ook zo haar wijsheden bij. De laatste maanden ging het hard met het aantal volgers voor Connie’s Power. In korte tijd wist ze meer dan 40.000 volgers aan zich te binden.

„Iedereen vindt het leuk en positief en gezellig. We maken veel lol”, vertelt Connie. „Ik zet er ook vaak mopjes op. Dat vind ik leuk. Het maakt me niet uit of het er wel of niet op hoort. Dat zijn gewoon leuke dingen.” Ze hoopt haar succes in 2020 dan ook verder uit te breiden. „We gaan er volgend jaar lekker mee door.”

Bekijk ook: Connie neemt afscheid van HOLLYWOODHUNK