ABBA-reünie bleef bijna jaar geheim!

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad (v.l.n.r.) zijn er zelf over verbaasd dat hun vernieuwde samenwerking geheim bleef, tot zij het nieuws nu zelf bekend maakten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Meer dan 35 jaar nadat er een einde kwam aan hun muzikale triomftocht over de wereld, kwam ABBA vorige week met sensationeel nieuws. Waar niemand meer rekening mee had gehouden, gebeurt nu toch: de Zweedse groep komt weer bij elkaar en niemand hoeft er zelfs bang voor te zijn dat er alsnog een kink in de kabel zou kunnen komen!