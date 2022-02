’Kat von D betrapt inbreker met hoge nood op heterdaad’

Het was rond 22.15 uur toen Von D opeens lichtstralen door haar huis zag bewegen, vertelt een politiebron aan TMZ. De artieste zou daarop snel haar 3-jarig zoontje uit bed hebben gehaald, de tuin in zijn gevlucht en het alarmnummer hebben gebeld. Agenten zouden even later op de bovenverdieping een dwalende dertiger aan hebben getroffen die zei het huis te hebben gekocht en op zoek te zijn naar een toilet. Ondanks dat er volgens de politie geen braaksporen werden aangetroffen, werd de man wel ingerekend wegens woninginbraak.

Of de man bekend was met het feit dat het huis van de bekende tattoo-artist is, is niet duidelijk. Het huis van Von D staat wel te koop, iets dat recent breed is uitgemeten in de pers.