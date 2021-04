Ruud de Wild krijgt goed nieuws over zijn gezondheid

Dat betekent volgens de twee ook dat de kanker weg is uit zijn lichaam. „De gevreesde ’k’ is weg”, vult Olcay hem aan. „Dit is het allerbeste nieuws wat ik kan krijgen”, schrijft ze erbij.

Ruud maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis.

Nu de kanker toch echt genezen lijkt, voelt dat wel spannend. „Ik vind het nog wel heel eng, maar ik ben ook heel blij”, aldus de Wild.