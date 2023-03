Voice-slachtofferadvocaat Diekstra teleurgesteld door conclusies onderzoek

Diekstra staat enkele slachtoffers van het Voice-schandaal bij. Op Twitter reageert hij op het eindrapport van advocatenkantoor Van Doorne dat de afgelopen veertien maanden onderzoek deed naar de situatie bij de talentenjacht: „De gepubliceerde onderzoeksbevindingen zijn niets minder dan teleurstellend te noemen. Op verschillende vlakken.”

Daarnaast meent hij dat er opvallend veel zaken onduidelijk blijven in het zeventien pagina’s tellende rapport: „Het valt vooral op dat de waarheid over wie wat wist op welk moment de dichte mist in wordt geduwd”, vervolgt de advocaat. „Uiteraard is het wel duidelijk wier belangen daarmee worden gediend.”

Onafhankelijkheid

Het is niet voor het eerst dat Diekstra de onpartijdigheid van Van Doorne in twijfel trekt. Begin augustus vorig jaar raadde Diekstra zijn cliënten niet aan om bij het kantoor aan te kloppen: „Van Doorne is wellicht niet de vaste advocaat van ITV, maar werkt wel in opdracht van ITV. Dat is al scheef. Dat tast de onafhankelijkheid aan”, zo verklaarde hij aan Follow the money.