Zanger boyband BTS veroorzaakt auto-ongeluk

De 22-jarige zanger botste volgens de politie op een taxi. Zowel Jungkook als de taxichauffeur liep daarbij lichte verwondingen op. Verdere details heeft de politie niet gegeven maar Jungkook was in ieder geval niet onder invloed van alcohol of drugs, melden Koreaanse media. De zanger, het jongste lid van het zevenkoppige BTS, wordt binnenkort ondervraagd.

In een statement dat is verspreid door zijn management geeft Jungkook zijn fout toe. Hij had naar eigen zeggen een verkeersregel overtreden en heeft zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer en aan alle fans voor hun bezorgdheid.

BTS is een van de grootste K-popbands in de wereld. Ook in Nederland is de groep populair. Vorig jaar stond er een dag van tevoren al een rij voor hun concert in de Ziggo Dome.