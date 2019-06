’Laat Jan Smit songfestival presenteren’

Ⓒ BSR Agency

Jan Smit, Eva Jinek en Dionne Stax zijn in de ogen van de Nederlanders de meest geschikte NPO-sterren om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te presenteren. Jan Smit is met een score van 13,6 procent het populairst onder de respondenten. Dit blijkt uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van TrosKompas.