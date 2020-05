Tygo Gernandt: ’Ik ben gewoon te lief’

„Ik mis het samenzijn heel erg. Het probleem is: zodra ik iemand heb, begint het grote geven weer. Als mijn vriendin - die ik nu dus niet heb - vraagt of ik een kopje thee wil, schiet ik overeind om voor háár water op te zetten”, aldus de 46-jarige Tygo in gesprek met Trouw. „Ik ben gewoon te lief. Ik zou dus een metgezel moeten hebben die zegt: hou daar nou eens mee op.”

Tygo memoreert dat hij eerst op jongere vrouwen viel, die hij uiteindelijk allemaal losliet, omdat hij ze bijvoorbeeld een carrière gunde. „Ik deed voor hen een stap opzij, of durfde niet voor mezelf op te komen, ja, dat is misschien ook wel waar. Daarna had ik relaties met vrouwen van begin dertig, maar die wilden graag kinderen, terwijl ik er best lang over doe om bij zo’n soort beslissing uit te komen”, vervolgt hij.

„Misschien komt er nog een herkansing met een oude liefde - met een ander getrouwd maar gescheiden - iemand met wie het iets kan worden omdat we elkaar al van vroeger kennen”, gaat Tygo hoopvol verder. „De meeste vrouwen die ik nu ontmoet, verwachten een heel stoer type, maar vinden uiteindelijk zo’n zachtaardige, lieve jongen naast zich op de bank en denken dan: hee, maar dáár had ik niet op ingetekend! Ik weet het ook niet... het komt wel goed, denk ik. Grote liefdes komen altijd op de meest onverwachte momenten in mijn leven.”