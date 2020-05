Kim Feenstra: ik kan niet geloven dat ik moeder word

„Er groeit een kindje hier. Er groeit iets in mijn lichaam”, vertelde Feenstra donderdag in RTL Boulevard. „Het is nog steeds wennen.”

Het model voelt zich ’goed en superblij’, maar heeft het ook moeilijk gehad. „Ik heb lastige weken gehad. Ik heb me heel beroerd gevoeld.”

Bekijk ook: Kim Feenstra zwanger van eerste kindje

Feenstra was eerder al openhartig over het feit dat ze niet op de natuurlijke manier zwanger kon worden. Het is haar en haar vriend Stanley gelukt dankzij ivf-behandelingen. „We beseffen echt allebei dat het een zegen is. Het is geen gemakkelijke weg geweest, maar des te dubbel is ons plezier.”