Alec Baldwin blijft schuld ontkennen in zaak rond fataal incident

Eerder deze week werd bekend dat de openbaar aanklager in de zaak tegen Baldwin de aanklacht wegens dood door schuld heeft aangepast. Dat gebeurde nadat de advocaten van de acteur bezwaar hadden gemaakt. De wapenwet waarop de aanklager zich baseerde zou nog niet hebben bestaan ten tijde van de dodelijke schietpartij op een filmset in 2021. Volgens The New York Times kan hij nu een gevangenisstraf van maximaal achttien maanden krijgen, in plaats van vijf jaar.

Baldwin werd eind januari formeel aangeklaagd wegens dood door schuld. Dat gebeurde nadat hij betrokken was geraakt bij een ongeluk waardoor cameravrouw Hutchins dodelijk gewond raakte. De acteur oefende op de set met een revolver waarvan hij naar eigen zeggen dacht dat die ongeladen was. Het wapen ging toch af en raakte Hutchins in haar borst. De filmster heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de fatale schietpartij.