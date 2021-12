Premium Het beste van De Telegraaf

Khloé Kardashian ontroostbaar nu overspelige Tristan derde kind krijgt

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Tristan zou Khloé voor de derde keer hebben bedrogen. Ⓒ Getty Images

Hoewel Khloé Kardashian (37) al tweemaal eerder is bedrogen door basketballer Tristan Thompson (30) en ze hem toch weer had vergeven, lijkt het nu voor de derde keer raak te zijn. Volgens People heeft Tristan de realityster, met wie hij samen dochtertje True (3) heeft, opnieuw bedrogen en is hij zelfs vader van een derde kind geworden dat afgelopen weekend is geboren.