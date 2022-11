Ruim 200 leden zeggen lidmaatschap BnnVara op na DWDD-schandaal

„De afgelopen dagen kregen we via verschillende kanalen reacties van kijkers en leden die hun verhaal kwijt willen en hun emoties willen delen”, laat de omroep weten. „Dat is begrijpelijk en we gaan natuurlijk met iedereen in gesprek, of dat nu per mail, telefoon of whatsapp is.”

De Volkskrant meldde vrijdag, na gesprekken met zeventig oud-medewerkers, dat Van Nieuwkerk gedurende de vijftien jaar dat De Wereld Draait Door te zien was regelmatig redacteuren terroriseerde en kleineerde. Van Nieuwkerk heeft de samenwerking met BnnVara inmiddels verbroken.

Ook mag hij van de NTR de tv-programma’s rond de Top 2000 niet meer presenteren. Of de stekker helemaal uit die programma’s wordt getrokken, is nog niet bekend. De NPO heeft een groot onderzoek naar het wangedrag achter de schermen van DWDD aangekondigd.