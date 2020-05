Hof deelt foto’s van Queen (94) te paard

Op de kiekjes is te zien dat de koningin een tochtje maakt met haar paard Fern (14). Ze zijn door een huisfotograaf gemaakt in het park van Windsor Castle, waar de Queen sinds maart in zelfquarantaine zit.

Op Windsor is ook haar 98-jarige echtgenoot, prins Philip. De twee keren voorlopig niet terug naar Buckingham Palace. Hoewel Elizabeth haar openbare taken tijdelijk heeft neergelegd, gaat het werk gewoon door. Zo heeft ze onder meer wekelijks telefonisch overleg met premier Boris Johnson.