OG3NE geeft volgende week nog een thuisconcert

De zangeressen gaven eerder deze maand hun eerste show voor bijna 10.000 fans vanuit een 'coronaproof' studio. Kort daarna zei de groep al van plan te zijn vaker op die manier op te treden. "We zijn bedolven onder de positieve reacties en hebben van het eerste concert zelfs veel filmpjes toegestuurd gekregen van dansende mensen voor hun televisie of computer, echt te gek. Voor de 2e editie hebben we voor de fans een volledig nieuwe setlist samengesteld. Wij kunnen niet wachten tot 7 juni!", aldus OG3NE.

Fans kunnen vanaf zaterdag een link aanschaffen om virtueel bij het concert aanwezig te zijn.