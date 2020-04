Harry bedenkt verhaal Thomas de Stoomlocomotief met rol voor Queen

Het nieuwe avontuur van Thomas de Stoomlocomotief krijgt de naam 'Thomas and Friends: The Royal Engine'. Het verhaal gaat over Sir Topham Hatt, de dikke controleur, die een prijs krijgt van een jonge prins Charles. Prins Harry heeft zichzelf opgenomen terwijl hij het boek voorleest. Dat gebeurde al in januari, voordat hij naar de Verenigde Staten verhuisde met zijn echtgenote Meghan.

De prins zegt "fijne herinneringen te hebben aan opgroeien met Thomas de Stoomlocomotief". "Thomas is een vertrouwd en geruststellend gezicht geweest voor vele families de laatste 75 jaar - zijn avonturen entertainen, onderwijzen en inspireren kinderen over belangrijke dingen door middel van verhalen en personages".