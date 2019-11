Pink Floyd’s ’The Wall’ bestaat 40 jaar

Pink Floyd maakte iets onvergetelijks van de The Wall Tour, waarmee ze hier in 1980 Londen aandeden. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / Rob Verhorst

Pink Floyd had zich al lang de eeuwigheid ingespeeld toen ze vandaag exact veertig jaar geleden het ambitieuze dubbelalbum The Wall uitbrachten. In de ogen van velen zou dit hun laatste meesterwerk zijn, maar de boodschap en symboliek van de plaat doen er nog onverminderd toe.