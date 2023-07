Sofía Vergara en Joe Manganiello gaan scheiden: ’Moeilijk besluit’

„We hebben de moeilijke beslissing genomen om te scheiden”, staat in een statement van het koppel dat Page Six heeft gepubliceerd. De twee vragen „op dit moment” om privacy zodat ze zich op de nieuwe fase in hun leven kunnen concentreren.

De 51-jarige Vergara, vooral bekend van haar rol in Modern Family, en de 46-jarige Manganiello, die onder meer te zien was in Magic Mike en True Blood, hadden sinds 2014 een relatie. Een jaar later stapten de twee in het huwelijksbootje.