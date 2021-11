Missy Elliott draagt Walk of Fame-ster op aan ’haar voorgangsters’

„Jullie stonden voor iets, zodat wij nu achterover kunnen leunen”, zei de zangeres, die wordt gezien als een van de meest succesvolle vrouwelijke rappers. De rapper is de 2708e beroemdheid die een ster krijgt op de Walk Of Fame. „Als je dit bereikt in je carrière, hoor je bij de grootste sterren. Ik voel me gezegend.”

Elliott brak in 2001 door bij het grote publiek met haar derde album Miss E... So Addictive, waar hits als Get Ur Freak In, 4 My People en One Minute Man op staan. De rapper won meerdere Grammy’s en MTV Awards.